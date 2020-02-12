«Приговор, с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы». Ученые выпустили заявление в поддержку фигурантов дела «Сети»

Российские ученые и научные журналисты выпустили заявление с требованием отменить приговор, вынесенный фигурантам . Текст заявления опубликован в фейсбуке доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института ядерных исследований РАН Бориса Штерна.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по делу „Сети“, с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан», — заявили ученые. Авторы обращения назвали дело «Сети» сфабрикованным и потребовали наказать тех, кто причастен к фальсификациям. Вынесенный приговор, по мнению ученых и журналистов, «свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране».

«В отличие от тех выдуманных „терактов“, которые якобы „собирались запланировать“ осужденные, решение по делу „Сети“ и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности», — сказано в заявлении.

На момент написания заметки обращение подписали более 100 человек (список дополняется). Среди них — академики РАН Юрий Костицын и Александр Чаплик, эволюционный биолог Алексей Кондрашов, а также авторы «Медузы» инженер-конструктор Александр Хохлов и астрофизики Марат Мусин и Сергей Попов,

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы.

Еще один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, также давшего показания, закрыли в сентябре 2018 года.