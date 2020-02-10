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Какие сроки получили фигуранты дела «Сети». В одной картинке

Источник: Meduza
Суд в Пензе <a href="https://meduza.io/news/2020/02/10/figuranty-dela-seti-poluchili-ot-shesti-do-18-let-kolonii" target="_blank">вынес</a> приговор семерым фигурантам так называемого дела «Сети». По <a href="https://zona.media/online/2020/02/10/penza" target="_blank">версии</a> следствия, обвиняемые — левые активисты из Пензы и Петербурга — создали террористическое сообщество «Сеть» и собирались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы «раскачать народные массы» и свергнуть власть. Дело расследовала ФСБ. Фигуранты сообщали о пытках током, побоях и давлении со стороны силовиков.
Суд в Пензе вынес приговор семерым фигурантам так называемого дела «Сети». По версии следствия, обвиняемые — левые активисты из Пензы и Петербурга — создали террористическое сообщество «Сеть» и собирались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы «раскачать народные массы» и свергнуть власть. Дело расследовала ФСБ. Фигуранты сообщали о пытках током, побоях и давлении со стороны силовиков.

Фото в анонсе: Кристина Сафонова / «Медуза»