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Какие сроки получили фигуранты дела «Сети». В одной картинке
09:50, 10 февраля 2020
Источник: Meduza
Суд в Пензе
вынес
приговор семерым фигурантам так называемого дела «Сети». По
версии
следствия, обвиняемые — левые активисты из Пензы и Петербурга — создали террористическое сообщество «Сеть» и собирались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы «раскачать народные массы» и свергнуть власть. Дело расследовала ФСБ. Фигуранты сообщали о пытках током, побоях и давлении со стороны силовиков.
Фото в анонсе: Кристина Сафонова / «Медуза»
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