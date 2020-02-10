Фигуранты дела «Сети» получили от шести до 18 лет колонии

Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам . Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей. Их обоих следствие назвало организаторами террористического сообщества «Сеть».

Андрею Чернову дали 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков.

Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 9 годам колонии общего режима. Еще один фигурант дела Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии.

Суд назначил всем обвиняемым наказание в соответствии со сроками, которые запросила прокуратура.

Еще один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года. Он тоже давал показания на товарищей.