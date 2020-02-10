Фигуранты дела «Сети» получили от шести до 18 лет колонии
Приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети». Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.
Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей. Их обоих следствие назвало организаторами террористического сообщества «Сеть».
Андрею Чернову дали 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков.
Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 9 годам колонии общего режима. Еще один фигурант дела Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии.
Суд назначил всем обвиняемым наказание в соответствии со сроками, которые запросила прокуратура.
Еще один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года. Он тоже давал показания на товарищей.