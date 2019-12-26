Прокуратура запросила обвиняемым по делу «Сети» от шести до 18 лет колонии
Гособвинение в Пензенском областном суде запросило для семи фигурантов дела сообщества «Сеть», признанного террористическим, от шести до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает «7×7».
Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского, которых следствие назвало организаторами террористического сообщества, прокурор потребовал 18 лет и 16 лет колонии строгого режима соответственно.
Еще пять человек обвиняют в участии в террористическом сообществе, для них обвинение просит 6-14 лет колонии.
Еще один обвиняемый, Игорь Шишкин получил три с половиной года колонии в январе 2019-го. Он признал вину и дал показания против других фигурантов, сообщала «Медиазона». Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года, он тоже давал показания на товарищей.