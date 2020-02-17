Независимые книготорговцы на день закрыли магазины в знак протеста против приговора по делу «Сети»

Несколько российских объявили о том, что закроются на один день 17 февраля и выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных по .

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить „классику“, когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, „приговариваются“ судом к уничтожению?», — говорится в совместном заявлении книготорговцев, поступившем в редакцию «Медузы».

Ранее в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» выступили российские ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, учителя, психологи.