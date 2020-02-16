Группа российских психологов выпустила обращение в поддержку фигурантов , семерых из которых 10 февраля приговорили к лишению свободы на срок от шести до 18 лет. Активист Валерий Теневой подтвердил «МБХ медиа» подлинность письма.

Авторы обращения заявили, что возмущены вынесенным приговором. «В 21 веке не может быть пыток и чудовищных бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками», — заявили они.

Психологи отметили, что они призваны помогать людям «быть психически здоровыми», но ситуация с делом «Сети» — «это шок» для россиян. «Она (ситуация) создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психологических проблем в нашем обществе», — заявили авторы письма.

Обращение подписали более 80 человек (список пополняется), в основном это практикующие психологи.

В поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» ранее выступили российские ученые, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, учителя.