«Коммерсант»: следствие не рассматривает версию о связи дела Голунова с его публикациями

Следственный комитет не рассматривает версию о том, что специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову подбросили наркотики из-за его публикаций. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Подобный заказ целая группа полицейских вряд ли могла получить, минуя их непосредственного руководителя, а он рассматривается СКР лишь в качестве свидетеля преступлений, совершенных бывшими подчиненными», — говорится в материале издания.

Сам Голунов ранее неоднократно связывал со своей профессиональной деятельностью и, в частности, публикацией расследования о похоронном бизнесе.

29 января СК объявил о задержании пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы, участвовавших в задержании Голунова. Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

По сведениям «Коммерсанта», им предъявят обвинения по статьям 286, 228 и 303 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, незаконный оборот наркотиков и фальсификация доказательств).

Бывший начальник полицейских Андрей Щиров имеет в деле о неправомерном преследовании корреспондента «Медузы» статус свидетеля.