Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников региональных штабов Навального

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках, проведенных в октябре 2019 года в рамках уголовного об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом в телеграме сообщил бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.

Всего в суде обжаловали 56 постановлений об обысках у сотрудников и волонтеров региональных штабов Навального. Их интересы представляла адвокат «Агоры» Татьяна Молоканова.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили «Интерфаксу», что апелляционная инстанция отменила ряд постановлений Басманного суда из-за нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса. Материалы направили на новое рассмотрение.

Волков отметил, что решения об обысках принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.