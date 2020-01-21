Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников региональных штабов Навального
Источник: Леонид Волков
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Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках, проведенных в октябре 2019 года в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом в телеграме сообщил бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Всего в суде обжаловали 56 постановлений об обысках у сотрудников и волонтеров региональных штабов Навального. Их интересы представляла адвокат «Агоры» Татьяна Молоканова.
В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили «Интерфаксу», что апелляционная инстанция отменила ряд постановлений Басманного суда из-за нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса. Материалы направили на новое рассмотрение.
Волков отметил, что решения об обысках принимал старший следователь по особо важным делам при председателе СК Рустам Габдулин.