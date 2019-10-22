Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»

Рустам Габдулин, возглавляющий следственную группу по , награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Габдулин — старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ.

В указе говорится, что Габдулин награжден «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Помимо «московского дела» Габдулин возглавлял расследование в 2012 году и в Кемерово в 2018 году. Также Габдулина связывали с делом об отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией.