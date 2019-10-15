Полиция устроила массовые обыски у сотрудников региональных штабов Навального

Утром 15 октября правоохранительные органы начали серию обысков у активистов штабов политика Алексея Навального в разных городах России.

По данным «ОВД-Инфо», обыски проходят в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Краснодаре, Бийске, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке. Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов также сообщает об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Чебоксарах, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Архангельске. Некоторых активистов, в частности, из Екатеринбурга и Челябинска, после обысков доставили на допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция пришла в главный офис ФБК в Москве.

Обновлено. В СК сообщили, что обыски проводятся в 30 субъектах России.

Следственные действия связаны с в Фонде борьбы с коррупцией.

12 сентября в рамках расследования этого дела полиция проводила обыски в штабах Навального в 41 городе России. В начале октября министерство юстиции РФ включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов, заявив, что организация получала иностранное финансирование.