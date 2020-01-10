Иран пригласил США присоединиться к расследованию катастрофы украинского «боинга»

Тегеран официально пригласил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США принять участие в расследовании крушения украинского «боинга», американское ведомство приняло приглашение. Об этом сообщает Reuters.

NTSB назначил аккредитованного представителя, но, как отмечает Reuters, неясно, сможет ли он что-то сделать в условиях санкций США против Ирана.

Совет уточнил, что «следит за ситуацией вокруг катастрофы и оценивает степень своего участия в расследовании».

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Активист иранского происхождения Нариман Гариб 9 января опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент попадания ракеты в «боинг». The New York Times сообщила, что видео снято в том месте, где лайнер перестал выходить на связь.

Иран отрицает, что самолет сбила ракета, причиной катастрофы Тегеран называл возгорание одного из двигателей.

Совет национальной безопасности Украины рассматривает в качестве основных версий крушения попадание зенитной ракеты, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам.