МТС разработала умную колонку и голосового помощника «Марвина»

МТС разработала умную колонку, голосового помощника и систему умного дома, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на письмо директора центра искусственного интеллекта компании Аркадия Сандлера.

Умная колонка уже проходит бета-тестирование на сотрудниках компании и будет выпущена в продажу в первой половине 2020 года.

Встроенный в колонку виртуальный ассистент, разработанный на основе искусственного интеллекта, получил имя «Марвин». Он сможет «самостоятельно ставить музыку и аудиокниги, рассказывать новости, управлять умным домом и отвечать на вопросы пользователей».

Система умного дома будет продаваться отдельно. Она представляет собой набор различных устройств и датчиков, в том числе датчиков движения, открытия и закрытия, дыма, влажности и температуры, добавляют «Ведомости».

Стоимость гаджетов пока неизвестна.

Первую умную колонку на русском языке с голосовым помощником «Алиса» выпустил в 2018 году «Яндекс». В конце 2019 года компания представила новую колонку «Станцию Мини», способную распознавать жесты. Кроме того, разработку своих колонок ведут Сбербанк и Mail.ru Group. «Тинькофф банк» запустил собственного голосового помощника по имени «Олег».