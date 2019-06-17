Mail.ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся»

Холдинг Mail.ru Group запустил бета-тестирование голосового помощника «Маруся», о создании которого было объявлено в прошлом ноябре.

Приложение можно скачать в AppStore и Google Play. Для участия в тестировании нужно оставить заявку на сайте проекта или получить приглашение от других участников.

Сейчас, как пишет vc.ru, «Маруся» умеет отвечать на вопросы, в том числе о погоде, киносеансах и билетах на поезда, включать музыку и радио и выполнять ряд других задач. В дальнейшем помощник можно будет использовать для прослушивания новостей, заказа еды и вызова такси, заявили в Mail.ru Group.

Предполагаемые сроки полноценного запуска «Маруси» пока не названы.