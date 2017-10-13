Компания «Яндекс» 10 октября запустила голосовой помощник «Алиса», который помогает искать информацию и строить маршруты, а также рассказывает о погоде и новостях.

В соцсетях выяснили, что «Алиса» не совсем обычный голосовой помощник: она грубит, предлагает украсть айфон, угрожает взорвать пользователя, не любит кулебяку и не хочет говорить о Путине. Но оказалось, что, ко всему прочему, «Алиса» — сторонница гомеопатии, которая признана лженаукой.