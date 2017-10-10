«А год какой?» — «Високосный»: в соцсетях проверяют на прочность голосовой помощник от «Яндекса»
Компания «Яндекс» 10 октября запустила голосового помощника «Алиса». Как заявила компания, помощь людям — главное предназначение «Алисы»; она может рассказать о погоде и новостях, построить маршрут или включить музыку. Помощник доступен в приложении для iOS и Android, а также в бета-версии для Windows.
Как и следовало ожидать, пользователи соцсетей решили проверить «Алису» на прочность. В некоторых диалогах помощница не понимала, что от нее хотят, но в основном поддерживала непринужденную беседу. Правда, одного пользователя она пообещала взорвать.
@yandex это так и надо?...уже начинаю бояться Алису.#алиса #яндекс #AI #yandex pic.twitter.com/Aki7LUgWHy— Alex Aleshin (@waltermight) October 10, 2017
Теперь я точно не умру от одиночества, спасибо @yandex pic.twitter.com/jVCzVFd5kC— Denis (@den_panov) October 10, 2017
А почему коррупция и состояние путина в одном месте?) pic.twitter.com/cVne2uTgZs— Klim (@safonovklim) October 10, 2017
@yandex #алиса pic.twitter.com/wzayJ1IWwB— Имеющим Дадут (@azazeo) October 10, 2017
Ещё одна женщина, которая не понимает моих шуток. Молодцом, @yandex pic.twitter.com/4XyCitJQvM— StanislavYegorovP.N. (@kmmixalbl4) October 10, 2017
Парни, я вам Алису сломал pic.twitter.com/OJdIuNYWYI— Рябовой твиттер (@ilyaliya) October 10, 2017
Знакомлюсь с девушкой, к которой меня не будут ревновать. #Алиса, оказывается, с характером... pic.twitter.com/kO4KtOo4JN— VitOk (@vit_Ok) October 10, 2017
Алиса смешная @yandex #яндекс #алиса pic.twitter.com/o1OjQ1ioIt— RedSoul (@redsoulphotos) October 10, 2017
Алиса Яндекса чем-то напоминает тупого консьержа) pic.twitter.com/ZzLMs0UTl6— Дана Хамитова (@danakhamitova) October 10, 2017