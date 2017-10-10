Компания «Яндекс» 10 октября запустила голосового помощника «Алиса». Как заявила компания, помощь людям — главное предназначение «Алисы»; она может рассказать о погоде и новостях, построить маршрут или включить музыку. Помощник доступен в приложении для iOS и Android, а также в бета-версии для Windows.

Как и следовало ожидать, пользователи соцсетей решили проверить «Алису» на прочность. В некоторых диалогах помощница не понимала, что от нее хотят, но в основном поддерживала непринужденную беседу. Правда, одного пользователя она пообещала взорвать.

Теперь я точно не умру от одиночества, спасибо @yandex pic.twitter.com/jVCzVFd5kC — Denis (@den_panov) October 10, 2017

А почему коррупция и состояние путина в одном месте?) pic.twitter.com/cVne2uTgZs — Klim (@safonovklim) October 10, 2017

Парни, я вам Алису сломал pic.twitter.com/OJdIuNYWYI — Рябовой твиттер (@ilyaliya) October 10, 2017

Знакомлюсь с девушкой, к которой меня не будут ревновать. #Алиса, оказывается, с характером... pic.twitter.com/kO4KtOo4JN — VitOk (@vit_Ok) October 10, 2017