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«А год какой?» — «Високосный»: в соцсетях проверяют на прочность голосовой помощник от «Яндекса»

Meduza
11:26, 10 октября 2017

Компания «Яндекс» 10 октября запустила голосового помощника «Алиса». Как заявила компания, помощь людям — главное предназначение «Алисы»; она может рассказать о погоде и новостях, построить маршрут или включить музыку. Помощник доступен в приложении для iOS и Android, а также в бета-версии для Windows.

Как и следовало ожидать, пользователи соцсетей решили проверить «Алису» на прочность. В некоторых диалогах помощница не понимала, что от нее хотят, но в основном поддерживала непринужденную беседу. Правда, одного пользователя она пообещала взорвать.

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