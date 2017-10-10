«Яндекс» запустил голосового помощника «Алиса»

Компания «Яндекс» объявила о запуске голосового помощника, получившего имя Алиса.

«Главное предназначение Алисы — помогать людям. Она посоветует места поблизости и объяснит, как до них добраться, расскажет последние новости, сообщит прогноз погоды, включит по вашей просьбе музыку и найдёт любую информацию в интернете. Если на вопрос есть короткий ответ, Алиса его озвучит, а если требуется развернутый, покажет результаты поиска», — говорится в сообщении компании.

«Алиса» говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.

Ранее «Алиса» была доступна в бета-версии, разработчики которой, в частности, обратили внимание на то, что голосовому помощнику знакома нецензурная лексика.