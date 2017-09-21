Владимир Путин приехал в «Яндекс» посмотреть на искусственный интеллект. Сразу после его визита здание эвакуировали

Президент России Владимир Путин 21 сентября в преддверии 20-летнего юбилея «Яндекса» приехал в штаб-квартиру компании в Москве. Никакой публичной поздравительной речи не было: Путин лишь посмотрел на то, как устроен поиск и искусственный интеллект, сервис телемедицины и беспилотный автомобиль. Обычным сотрудникам «Яндекса», не привыкшим к досмотрам, визит запомнится разве что жестким контролем: в офис пускали по спискам ФСО, сотрудники службы досматривали личные вещи работников компании, а за полчаса до приезда президента перекрыли все движение в том крыле, куда пришел Путин.

Подготовка

Идея поздравить «Яндекс» с 20-летием, как писали «Ведомости», родилась в администрации президента. Руководитель компании Аркадий Волож во внутреннем письме сотрудникам, которое есть в распоряжении «Медузы», писал, что запрос поступил через GR-службу. Как заметил Волож в письме, компания никогда и никому не отказывает в посещении офиса, будь то Путин, Медведев или любой другой политик. Он попросил терпимо относиться к гостю, поскольку иначе он воспримет это как личное оскорбление.

В связи с приездом Владимира Путина на территории бизнес-центра, где находится «Яндекс», ввели повышенные меры безопасности. В крыло «Красная роза-3», куда собирался прийти Путин, в день визита вход сделали только по паспортам и спискам ФСО. Как говорит один из сотрудников компании, это беспрецедентно для «Яндекса»; обычно сотрудники попадают в здание по бейджу.

За день до визита сотрудники ФСО полностью осмотрели бизнес-центр. Как говорилось во внутреннем письме администрации к работникам компании (тоже есть в распоряжении «Медузы»), охранники президента должны досмотреть все тумбочки, которые есть в помещениях, — их запретили закрывать на ключ. Всех, у кого есть сейфы, обязали присутствовать при проверке, чтобы сотрудники ФСО заглянули и туда. Автомобили на парковке обследовали с собаками и закрыли ее до вечера 21 сентября. Все кафе и рестораны, находящиеся в бизнес-центре, (кроме столовых самого «Яндекса») были закрыты. В письме Путин ни разу не назывался по фамилии; его именовали гостем.

Администрация президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться в день приезда Путина. «Вся обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни», — сообщало издание The Bell. Сотрудникам компании разрешили в день визита Путина не приходить на работу — либо работать из дома, либо вообще отдыхать.

День визита

Владимир Путин приехал в «Яндекс» около 14 часов. Примерно за час до приезда президента сотрудник «Яндекса» Алексей Сокирко написал в фейсбуке, что его не пустили на работу, поскольку он в «черном списке» ФСО. За несколько дней до приезда Путина Сокирко писал в комментариях на форуме, что плюнет в Путина, если встретит его в офисе.

Алексей Дружинин / Sputnik / Scanpix / LETA

За полчаса до приезда Путина, как говорилось во внутреннем письме «Яндекса» от администрации, в крыле «Красная роза-3» перекрыли все движение. Один из сотрудников компании рассказал «Медузе», что им запретили вставать со своих мест и даже выходить в туалет. Другие работники «Яндекса» при этом пишут, что могли свободно перемещаться по бизнес-центру.

Президент сначала встретился с финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным, которые рассказали, что в компании работает семь тысяч человек, а офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Путин заметил, что пора бы открыть офис на Дальнем Востоке. «Понимаем, замечание принято», — сказал Шульгин.

Затем Владимиру Путину показали поиск, который умеет искать не только по словам, но и по смыслу, а также помощницу с искусственным интеллектом по имени Алиса. Когда «Алису» попросили сказать, где сейчас находится устройство, на котором она запущена, помощница ответила: «Москва, Центральный административный округ, район Хамовники».

Директор «Яндекса» по технологиям Михаил Парахин, показывавший «Алису», заметил, что обычно местоположение определяется с точностью до дома, но в окрестностях бизнес-центра из-за визита Путина глушили GPS. Владимир Путин спросил, неужели «Алиса» использует только GPS, но не ГЛОНАСС. Парахин заверил, что российская технология тоже используется.

Парахин и Волож наперебой рассказывали Путину, как «Алису» обучали разговору на массиве сообщений из твиттера. Когда Парахин стал говорить, что пришлось исключить оскорбления и мат, Путин пошутил, что больше ничего не осталось. Самому Путину пообщаться с «Алисой» не удалось — он спросил у нее, не обижают ли ее, но та не ответила; вопрос пришлось повторять сотруднику «Яндекса».

Затем президенту показали сервис телемедицины, благодаря которому можно получить консультацию врача не выходя из дома. Путин заметил, что в России уже проводится эксперимент по созданию продвинутых поликлиник.

Последним пунктом программы была демонстрация прототипа беспилотного автомобиля, который «Яндекс» разрабатывает с 2016 года. На глазах президента «Тойота» объехала двор компании. Садиться внутрь автомобиля «Яндекса» Путин не стал и довольно быстро после этого сел в свой кортеж и уехал в Кремль. К трем часам там его ждали бизнесмены.

Через полтора часа после отъезда Путина в зданиях «Яндекса» сработала сигнализация. Сотрудников эвакуировали.

Алексей Дружинин / Sputnik / Scanpix / LETA

Зачем это было нужно

Неназванный сотрудник «Яндекса» в беседе с «Ведомостями» предполагал, что приезд Путина — это часть кампании по созданию имиджа президента, который готов развивать цифровую экономику. По словам источника газеты, близкого к разработчикам предвыборной стратегии, публичная поддержка перехода к цифровой экономики — один из пунктов этой стратегии.

Аркадий Волож писал своим сотрудникам, что для «Яндекса» приезд Путина полезен, поскольку о компании расскажут широкой аудитории. Отвечая на вопрос, зачем это президенту, Волож рассказал, что, по словам его знакомых, которые общаются с Путиным, тому действительно интересна тема искусственного интеллекта.