После визита Путина в офисе «Яндекса» объявили эвакуацию

Медиазона
13:49, 21 сентября 2017
Надежный источник

В московском офисе «Яндекса» объявили эвакуацию по тревоге. Об этом «Медиазоне» рассказал сотрудник компании. В соцсетях работники «Яндекса» пишут о сработавшей пожарной сигнализации.

Источник «Медузы» в «Яндексе» подтвердил, что из-за пожарной сигнализации эвакуировали все три здания компании на улице Льва Толстого. Руководство компании отпустило всех сотрудников домой досрочно.

При этом источник РИА Новости утверждает, что эвакуацию в «Яндексе» объявили после анонимного телефонного звонка.

Эвакуация была объявлена вскоре после того, как в «Яндексе» побывал президент России Владимир Путин. Он пообщался с сотрудниками компании и посмотрел на беспилотный автомобиль, созданный в «Яндексе».
Перед визитом Путина в офисе «Яндекса» усилили меры безопасности. Как минимум один сотрудник сообщал, что его не пустили на работу из-за «черного списка».

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