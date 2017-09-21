После визита Путина в офисе «Яндекса» объявили эвакуацию

В московском офисе «Яндекса» объявили эвакуацию по тревоге. Об этом «Медиазоне» рассказал сотрудник компании. В соцсетях работники «Яндекса» пишут о сработавшей пожарной сигнализации.

Сотрудники Яндекса вышли на митинг (на самом деле нет, просто пожарная сигнализация сработала) pic.twitter.com/b8BxK6SD62 — Андрей Гаркавый (@nightmaresreal) September 21, 2017

Источник «Медузы» в «Яндексе» подтвердил, что из-за пожарной сигнализации эвакуировали все три здания компании на улице Льва Толстого. Руководство компании отпустило всех сотрудников домой досрочно.

При этом источник РИА Новости утверждает, что эвакуацию в «Яндексе» объявили после анонимного телефонного звонка.