После визита Путина в офисе «Яндекса» объявили эвакуацию
В московском офисе «Яндекса» объявили эвакуацию по тревоге. Об этом «Медиазоне» рассказал сотрудник компании. В соцсетях работники «Яндекса» пишут о сработавшей пожарной сигнализации.
Сотрудники Яндекса вышли на митинг (на самом деле нет, просто пожарная сигнализация сработала) pic.twitter.com/b8BxK6SD62— Андрей Гаркавый (@nightmaresreal) September 21, 2017
Источник «Медузы» в «Яндексе» подтвердил, что из-за пожарной сигнализации эвакуировали все три здания компании на улице Льва Толстого. Руководство компании отпустило всех сотрудников домой досрочно.
При этом источник РИА Новости утверждает, что эвакуацию в «Яндексе» объявили после анонимного телефонного звонка.
Эвакуация была объявлена вскоре после того, как в «Яндексе» побывал президент России Владимир Путин. Он пообщался с сотрудниками компании и посмотрел на беспилотный автомобиль, созданный в «Яндексе».
Перед визитом Путина в офисе «Яндекса» усилили меры безопасности. Как минимум один сотрудник сообщал, что его не пустили на работу из-за «черного списка».