шапито

Голосовой помощник Google научился разговаривать по телефону Теперь он сам запишет вас в парикмахерскую!

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18:30, 9 мая 2018
Глава Google Сундар Пичаи на конференции I/O в Калифорнии показал функцию Google Duplex, которую компания собирается встроить в своего голосового помощника. С Google Duplex пользователь может попросить виртуального ассистента забронировать столик в ресторане или записаться в парикмахерскую — и помощник сам позвонит, куда надо! Судя по записям разговоров, которые продемонстрировал Пичаи, люди даже не догадываются, что им звонит робот. Экспериментальная версия Duplex заработает в умных помощниках летом 2018 года.
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