«Алиса» и Siri должны воспитывать лучшее в людях? А спасать от суицида? Пять вопросов об этике и голосовых помощниках

Легко себе представить ситуацию, когда голосовой помощник становится главным или даже единственным собеседником человека, который страдает депрессией или думает о суициде. Может ли бот спасти ему жизнь? Или, наоборот, спровоцировать самоубийство неудачным ответом? Кто будет нести ответственность, если человек все-таки погибнет? А как должен реагировать бот, если кто-то скажет, что стал жертвой насилия?