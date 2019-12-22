Дизайнер из Москвы Константин Коновалов выложил в твиттер диалог двух умных колонок с голосовыми помощниками. Устройства (одно из них из Читы, другое из Иркутской области) рассказывают, как прошел день и какая у них погода. А потом начинают признаваться друг друг в любви.

Видео собрало больше 14 тысяч лайков. Один из комментаторов назвал его лучшей историей о любви. Другие интересовались, закончился ли диалог предложением пожениться? Но все оказалось прозаичнее. По словам автора, голосовые помощники еще по несколько раз признались друг друг в любви, а потом один из них предложил сменить тему.

Ольга Корелина