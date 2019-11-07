Горшок из «Короля и Шута» стал голосовым помощником. На все непонятные вопросы он отвечает громогласным «Хой»

Михаил Горшенев Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале ноября анонимный петербургский художник Дюран выпустил комикс о голосовом помощнике «Горшок», который на любой вопрос отвечает цитатами из песен «Короля и Шута».

Фрагмент комикса о голосовом помощнике «Горшке» Дюран

Все посмеялись, репостнули и забыли. Но только не разработчик «Яндекса» Марат (фамилию он попросил не раскрывать). За вечер Марат написал похожий для голосового помощника «Алиса». И теперь после специальной команды «Алиса» действительно переключается в режим «Горшка».

Пример общения с «Горшком» MaprapuH

«Горшок» реагирует на фразы, использованные в комиксе Дюрана. То есть если спросить, что там с новостями в мире, помощник ответит голосом лидера «Короля и Шута»: «Гибнут урожаи, а вокруг — чума и голод, и ветра залетные приносят жуткий холод» (из «Некроманта»). А на просьбу «„Горшок“, включи свет в прихожей!» можно услышать «Мне больно видеть белый свет! Мне лучше в полной темноте» (из «Проклятого старого дома»). Если пользователь отклонится от текста комикса и задаст какой-то непонятный вопрос, «Горшок» ответит громким «Хой».

«Горшок» работает на умных колонках «Яндекса» и мобильных телефонах с «Алисой». Активировать его можно по команде «„Алиса“, включи навык голосовой помощник „Горшок“».