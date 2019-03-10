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Чип или Дейл? Ильф или Петров? Князь или Горшок? Тест «Медузы», в котором мы разбиваем пары

4 марта мультфильму «Чип и Дейл» исполнилось 30 лет. Как выяснилось, в редакции «Медузы» далеко не все знают наверняка, кто из бурундуков Чип, а кто Дейл. Затем стали спорить, кто Бивис, а кто Баттхед. А потом — кто Тинки-Винки, а кто Ляля. Мы решили проверить, как хорошо вы различаете известных людей и вымышленных персонажей, которых невозможно представить по отдельности. Легко справитесь? Мы не уверены!

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