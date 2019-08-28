Сбербанк разработает собственную «умную колонку»

Сбербанк начал разработку собственной «умной колонки», сообщает РБК со ссылкой на три источника.

По словам одного из собеседников, презентация колонки запланирована не ранее 2020 года. Устройство будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает «Центр речевых технологий» (ЦРТ). В начале августа Сбербанк купил 51% акций этой компании у Газпромбанка.

В марте «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что ЦРТ начал разработку голосового ассистента «Варвара» со встроенной биометрией. Планировалось, что технология будет распространяться по лицензии: другие компании смогут выпускать устройства с «Варварой» под своим брендом. Разрабатывать собственную «умную колонку» ЦРТ не планирует, писал «Коммерсант».

Первую «умную колонку» на русском языке в 2018 году выпустил «Яндекс». В нее встроен голосовой помощник «Алиса», который компания представила в 2017-м.

Летом 2019 года голосового ассистента под названием «Олег» запустил «Тинькофф банк», а Mail.ru Group начала тестирование помощника «Маруся».