«Яндекс» представил умную колонку, понимающую жесты. На ней можно играть как на терменвоксе

Компания «Яндекс» представила умную колонку «Станция Мини» со встроенным голосовым помощником «Алиса», которая умеет распознавать жесты.

Как сообщает «Яндекс», одним движением руки на колонке можно отрегулировать громкость, выключить будильник или поставить на паузу аудиозапись.

Яндекс.Станция Мини — компактная умная колонка с Алисой Яндекс

Кроме того, на колонке можно играть музыку, двигая руками. В «Яндексе» сравнивают свое устройство с синтезатором и . С помощью колонки пользователи смогут издавать звуки десятков инструментов: в их число входят гитара, фортепиано, а также мечи, кастрюли и .

Умная колонка стоит 3990 рублей. Ее продажи начнутся 30 октября. В первый день продаж колонку можно будет бесплатно получить в магазине «Яндекса» в Москве в обмен на любую аудиоколонку или другое устройство, которое может играть музыку.

Летом 2018 года «Яндекс» начал продажи своей первой умной колонки «Яндекс. Станция» по цене 9990 рублей. По данным аналитической компании Canalys, за 2018 год «Яндекс» передала ретейлерам 40 тысяч колонок.