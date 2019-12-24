«Он позволил себе на меня орать». Член СПЧ Екатерина Винокурова рассказала о конфликте с главой совета из-за вопроса Путину

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев отчитал члена совета, журналистку RT Екатерину Винокурову из-за вопроса, который она задала на заседании СПЧ с участием Владимира Путина. Об этом Винокурова заявила «Дождю».

Конфликт с Фадеевым произошел после заседания. Главе СПЧ якобы не понравилось то, что Винокурова спросила Путина про помощь пострадавшим в Беслане. По словам журналистки, глава СПЧ обвинил ее в том, что она «похитила полчаса времени президента». «Он позволил себя на меня орать», — отметила Винокурова.

Она заявила, что Фадеев не подходит на роль главы СПЧ, потому что «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». По словам Винокуровой, в нынешнем виде совет неэффективен. Журналистка заявила, что хочет добиться снятия Фадеева с поста главы СПЧ. При этом она не исключила, что ей самой придется покинуть совет.

Заседание СПЧ с участием Владимира Путина прошло 10 декабря. На нем Екатерина Винокурова задала президенту несколько вопросов, в том числе про пострадавших в Беслане и журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На вопрос про Голунова Путин не ответил.

Телеведущий Валерий Фадеев стал главой СПЧ в октябре. Одновременно из совета исключили политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. После назначения Фадеева СПЧ покинули еще два человека.