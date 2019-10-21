Путин назначил телеведущего Валерия Фадеева главой Совета по правам человека. Из совета исключили Екатерину Шульман и Павла Чикова

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым главой Совета по правам человека бывшего ведущего программы «Время» на Первом канале Валерия Фадеева. Фотографию указа, подписанного 21 октября, выложила в фейсбуке политолог Екатерина Шульман.

Одновременно Путин подписал указ об изменении состава совета. Из него исключили Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организаци «Восход» Евгения Боброва, а также бывшего главу СПЧ Михаила Федотова.

Федотов освобожден от должности «в связи с достижением им возраста 70 лет», говорится в указе Путина.

Дополнительно в совет назначены недавно освобожденный из-под стражи на Украине исполнительный директора МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

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