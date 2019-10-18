Члены СПЧ выступили против отставки Михаила Федотова

Члены Совета по правам человека при президенте РФ подготовили коллективное обращение к Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на должности главы организации. С соответствующим письмом ознакомились «Коммерсант» и РБК.

«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы совета в нынешнем составе», — говорится в обращении.

Письмо уже 30 из 50 членов Совета.

Накануне в СМИ появилась информация о скорой отставке Михаила Федотова в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе — 18 сентября ему исполнилось 70 лет. Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. Кандидатом на его место назывался нынешний руководитель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.