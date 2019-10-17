СМИ сообщили о скорой отставке главы СПЧ Михаила Федотова

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщили источники «Московского комсомольца» и «Интерфакса».

Федотов уйдет в отставку, поскольку достиг предельного возраста нахождения на госслужбе — 18 сентября ему исполнилось 70 лет, утверждают источники.

Наиболее вероятным кандидатом на место Федотова называется нынешний руководитель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Информацию об отставке Федотова также подтверждает член СПЧ Ева Меркачева. Сам Федотов от комментариев отказался.

Михаил Федотов возглавляет СПЧ и является советником президента с осени 2010 года. До этого он работал в министерстве печати РФ, а также был постпредом России при ЮНЕСКО.