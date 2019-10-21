Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из Совета по правам человека после смены его состава

Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Об этом она сообщила изданию BFM.

По словам Морщаковой, она решила выйти из СПЧ после смены его состава. «Прежнего совета нет. <…> Если это называется Советом по правам человека, а решать будет какие-то другие задачи, то на это, как говорят, я не подписывалась», — заявила Морщакова.

В СПЧ она возглавляла постоянную комиссию по гражданскому участию в правовой реформе. В разговоре с «Интерфаксом» Морщакова отметила, что четкой процедуры выхода из совета нет, поэтому она написала о своем решении в общую рассылку.

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил главой СПЧ бывшего ведущего программы «Время» на Первом канале Валерия Фадеева. Кроме того, из состава совета были исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, а также бывший председатель СПЧ Михаил Федотов.

Сообщения о скорой отставке Федотова появились в СМИ 17 октября. После этого члены СПЧ подготовили коллективное обращение к Путину с просьбой оставить Федотова на должности. Письмо подписали не менее 30 из 50 членов совета.