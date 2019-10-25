Светлана Айвазова попросила исключить ее из Совета по правам человека. По состоянию здоровья

Еще один член Совета по правам человека при президенте РФ — Светлана Айвазова — объявила, что подала прошение о выходе из организации.

Айвазова — ассоциированный (внештатный) сотрудник Института социологии РАН — рассказала «Коммерсанту», что выходит из СПЧ по состоянию здоровья.

В СПЧ Айвазова, в числе прочего, входила в рабочую группу по разработке законодательства о профилактике домашнего насилия.

21 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы СПЧ — телеведущего Валерия Фадеева. Одновременно президент исключил из Совета по правам человека политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского и руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва. Бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ после назначения нового главы Совета.

Всего в Совет по правам человека входят 50 человек. Как минимум 30 из них, как сообщалось ранее, просили сохранить на посту главы СПЧ Михаила Федотова, на место которого назначили Фадеева.