Как новый глава СПЧ Валерий Фадеев защищает права человека. Его главные высказывания за полтора месяца после вступления в должность Максимально коротко

Социальные права не менее важны, чем политические, потому что в России очень много неравенства. Жалобы тех, кто считает себя пострадавшими во время , не рассматриваются, это явное нарушение. Не верю, что существует техническая возможность закрыть интернет в России, государство не смогло закрыть даже телеграм. Призывы к недопустимы. 27 июля в Москве произошли массовые беспорядки. По большинству фигурантов «московского дела» мне все ясно. «Кто-то толкал полицейского, кто-то бил полицейского, кто-то распылял слезоточивый газ, кто-то выбивал стекла» — но обвинения против , и несоразмерны содеянному. Брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. Приговор Жукову считаю гуманным и разумным. В целом последние приговоры по «московскому делу» показали непредвзятость нашей судебной системы. Я против включения фигурантов «московского дела» в списки на амнистию в честь 75-летия Победы. При отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира была нарушена презумпция невиновности, «вдруг все спортсмены объявляются виновными». По поводу отмены моратория на смертную казнь я высказываться не буду, у СПЧ нет позиции.

Источники: пресс-служба Совета по правам человека, «Интерфакс», ТАСС, РИА Новости, «Коммерсант». «Газета.Ru».

Ольга Корелина Фото в анонсе: Владимир Гердо / ТАСС / Scanpix / LETA