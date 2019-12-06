Перейти к материалам
новости

Новая волна приговоров по «московскому делу». В одной картинке

Источник: Meduza
6 декабря суды Москвы выносят сразу несколько приговоров по так называемому «московскому делу», заведенному по статье о массовых беспорядках после протестных летних акций в столице. Ранее по этому делу шестеро фигурантов уже были <a href="https://meduza.io/short/2019/09/03/pervye-prigovory-figurantam-moskovskogo-dela-v-odnoy-kartinke" target="_blank">приговорены</a> к реальным срокам лишения свободы, один — осужден условно.
6 декабря суды Москвы выносят сразу несколько приговоров по так называемому «московскому делу», заведенному по статье о массовых беспорядках после протестных летних акций в столице. Ранее по этому делу шестеро фигурантов уже были приговорены к реальным срокам лишения свободы, один — осужден условно.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA