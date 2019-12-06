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Новая волна приговоров по «московскому делу». В одной картинке
07:42, 6 декабря 2019
Источник: Meduza
6 декабря суды Москвы выносят сразу несколько приговоров по так называемому «московскому делу», заведенному по статье о массовых беспорядках после протестных летних акций в столице. Ранее по этому делу шестеро фигурантов уже были
приговорены
к реальным срокам лишения свободы, один — осужден условно.
Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA
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