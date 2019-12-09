Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира из-за допинга. Главное

Вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд отвечает на вопросы журналистов после объявления об отстранении России от международных соревнований, 9 декабря 2019 года Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix / LETA

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на четыре года отстранило Россию от международных соревнований — в том числе Олимпиад и чемпионатов мира. Российские атлеты получат право участвовать в них, если подтвердится, что они . При этом выступать им можно будет только под нейтральным флагом (в том числе на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году). Кроме того, Россия крупные мировые первенства и подавать на них заявки, а российские чиновники не смогут их посещать. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишится права проверять спортсменов на допинг. Также Россия заплатит штраф, размер которого предварительно составит около пяти миллионов долларов.

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От соревнований отстранены 145 спортсменов (их имена неизвестны), чьи пробы пропали из базы Московской антидопинговой лаборатории. Манипуляции с ней и стали поводом для санкций. Россия передала эту базу ВАДА в январе 2019 года ради снятия по участию в международных соревнованиях. Изучив базу, ВАДА пришло к выводу, что в нее кто-то вносил изменения. Это продолжалось вплоть до начала 2019 года, хотя к тому моменту базу давно изъял Следственный комитет РФ как вещественное доказательство по бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Глава РУСАДА Юрий Ганус называл новые претензии ВАДА «трагедией», премьер-министр Дмитрий Медведев — «антироссийским сериалом». Ганус предположил, что изменения в базу допинг-проб поручили внести влиятельные спортивные чиновники, чтобы защитить репутацию бывших спортсменов, сейчас занимающих высокие должности. В Минспорта отрицали причастность к изменению базы допинг-проб. Дмитрий Медведев заявил, что в России есть проблемы с допингом, но претензии ВАДА напоминают ему «бесконечный антироссийский сериал». Санкции агентства он назвал «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму».

Россиянам хотели запретить выступать даже под нейтральным флагом. От этой идеи отказались ради молодого поколения спортсменов. За полное отстранение россиян от международных соревнований выступал, в частности, комитет атлетов ВАДА и вице-президент агентства Линда Хеллеланд (она назвала допинговый скандал в России самым крупным в истории мирового спорта). Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что в агентстве всерьез думали над полным отстранением россиян, но бывшие спортсмены выступили за то, чтобы «представители нового поколения российских атлетов получили возможность участвовать в соревнованиях».

Медведев призвал обжаловать решение ВАДА. Глава РУСАДА заявил, что у такого иска нет перспектив. Россия может обжаловать претензии ВАДА в течение 21 дня. Стоит ли это делать, решает наблюдательный совет РУСАДА. В течение 10 дней его участники объявят, будет ли Россия подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что апелляцию подавать стоит, но руководитель РУСАДА Юрий Ганус заявил, что это бесперспективно. При этом он добавил, что иск, скорее всего, все же будет подан, чтобы российские спортивные власти могли отстоять свою позицию.

Ольга Корелина