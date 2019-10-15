Глава РУСАДА: допинг-пробы россиян могли подменить, чтобы защитить спортсменов, ушедших во власть

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил на конференции в Колорадо, что в базу данных московской антидопинговой лаборатории могли внести тысячи изменений, чтобы защитить спортсменов, ставших чиновниками. Об этом сообщает The New York Times.

В интервью «Интерфаксу» Юрий Ганус сказал, что «это было сделано для спортсменов, которые сейчас занимают высокие должности». Он отметил, что это его предположение.

В сентябре эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных ВАДА для изучения. Речь идет о базе, содержащей допинг-пробы российских спортсменов, взятых с 2012 по 2015 год.

Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели, чтобы предоставить объяснения.

Газета The Telegraph писала в сентябре со ссылкой на источники, что из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории Россию могут отстранить от участия в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.