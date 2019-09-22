The Telegraph: России грозит отстранение от Олимпиады-2020 из-за подозрений в манипуляциях с допинг-пробами

Обновление. Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил, что не комментирует «слухи» о возможном отстранении России от Олимпиады.

Россию могут отстранить от участия в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году из-за подозрений, что московская антидопинговая лаборатория подделывала данные перед их передачей во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным издания, в ВАДА считают, что информацией манипулировали в течение 18 месяцев, пытаясь скрыть сведения о том, что российские спортсмены принимают допинг.

23 сентября ВАДА представит исполкому организации доклад о работе московской антидопинговой лаборатории.

О том, что Россию подозревают в манипуляциях с допинг-пробами, ранее сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

ВАДА в сентябре 2018 года восстановило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Передача на перепроверку всех подозрительных проб и предоставление экспертам ВАДА доступа к базе данных московской лаборатории были при этом названы в качестве обязательных условий.

Из-за отзыва статуса РУСАДА в 2015 году и последующего расследования ВАДА российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. На Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.