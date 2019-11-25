«Спортсмены планируют покидать российскую юрисдикцию» Глава РУСАДА рассказал в интервью «Би-би-си» о перспективах отстранения россиян от Олимпиады. Максимально коротко

, что Россию не пустят на Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу из-за того, что в электронную базу проб Московской лаборатории были внесены изменения — это не случайное удаление файлов, они касаются всей структуры. Материалы находились под контролем СК, поэтому люди, вносившие изменения, — это, вероятно, спортивные чиновники высшего уровня, наделенные властными полномочиями. За все возможные последствия ответственен министр спорта. Я уже говорил, что ему нужно уйти в отставку, а не мне. Я защищаю реальных спортсменов, ведь половина из них попадается на допинге по глупости, доверяясь тренерам и врачам. Я знаю, что меня прослушивают, мне угрожали в разных формах, и я, конечно, беспокоюсь, что РУСАДА умерли с разницей в десять дней. Чиновники защищают свои ошибки — пытаются выйти из этого порочного круга, но заходят еще глубже. Дна мы еще не достигли, еще года три будем в состоянии кризиса. Нам нужны реальные изменения с точки зрения политики, а у нас традиционно все ждут решения царя. Если мы пропускаем Олимпиады, то многие спортсмены просто покинут российскую юрисдикцию. Это трагедия и ужас.

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Фото в анонсе: Irek Dorozanski / AFP / Scanpix / LETA