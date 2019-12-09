Большинство членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) призвали полностью отстранить россиян от Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году, запретив им участвовать даже под нейтральным флагом. Об этом сообщает BBC Sport.

Такое решение поддержали девять из 17 членов комитета атлетов, в том числе его председатель Бекки Скотт. «Мы настаиваем, что в случае более мягкой реакции выявленные манипуляции, мошенничество и обман будут только поощряться и закрепляться», — цитирует BBC Sport совместное заявление членов комитета.

25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Это связано с подозрениями в манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Комитет предложил допускать до соревнований только «чистых» спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Исполком ВАДА примет окончательное решение 9 декабря.

Власти России назвали новые претензии попыткой «выдавливания» России с помощью политики.