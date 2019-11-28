Новые Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) являются попыткой «выдавливания» России с помощью политики. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война», — цитирует ее «Интерфакс».

ВАДА 9 декабря рассмотрит вопрос об отстранении России от международных соревнований на четыре года из-за возможных манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов.

В сентябре 2018 года ВАДА восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), статус которого отозвали в 2015 году из-за допинг-проб российских спортсменов. Легкоатлетов и паралимпийцев из России отстранили от Олимпиады 2016 года, на Играх-2018 российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Перепроверка подозрительных проб и доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории были обязательными условиями восстановления РУСАДА.