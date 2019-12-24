Обвиняемого в угрозах судье из-за дела Павла Устинова оштрафовали на 110 тысяч рублей

Мещанский районный суд Москвы назначил жителю Электростали Евгению Ерзунову штраф 130 тысяч рублей по обвинению в угрозах судье Тверского суда Алексею Криворучко. Об этом сообщает «Медиазона». С учетом ареста штраф снизили до 110 тысяч.

Ерзунова освободили в зале суда, арест на его автомобиль Opel по решению суда сохраняется. Процесс шел в особом порядке, так как Ерзунов признал вину. В последнем слове он попросил простить его.

Дело на Ерзунова завели из-за твита про приговор актеру Павлу Устинову.

Алексей Криворучко приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы по «московскому делу». Мосгорсуд заменил реальный срок на год условно. В Мосгорсуде заявляли, что Криворучко столкнулся с травлей в СМИ и в соцсетях.

Кроме Ерзунова, в угрозах судье обвиняли еще двух человек. Дело Сергея Половца, который давал на Ерзунова показания. СК закрыл 24 декабря, передает «Медиазона». Третий фигурант, Алексей Вересов находится под подпиской о невыезде.