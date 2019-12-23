Акции Tesla подорожали до 420 долларов. Эта цена фигурировала в твите, из-за которого Илон Маск лишился поста главы совета директоров Tesla

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla достигла рекордных 420 долларов за штуку. Именно по этой цене основатель Tesla Илон Маск полтора года назад пообещал выкупить акции компании, отмечает CNBC.

Маск тоже обратил внимание на цену акций Tesla. «Вау, акции так подросли», — написал он в твиттере.

Поправка. Изначально в новости сообщалось, что Маск обещал выкупить акции Tesla, когда их цена на бирже достигнет 420 долларов. На самом деле это не так. Редакция приносит извинения читателям.

В августе 2018 года Илон Маск написал в твиттере, что готов выкупить с биржи акции Tesla по цене в долларов за штуку (на тот момент они торговались примерно по 350 долларов). Маск заверил, что финансирование этой операции гарантировано.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Маск не обсуждал с инвесторами планы по выкупу акций Tesla и что своим твитом он намеренно ввел участников рынка в заблуждение. Чтобы урегулировать спор с властями, Маск заплатил 20 миллионов долларов и ушел с поста председателя совета директоров Tesla (он остался гендиректором компании).

После начала расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией.