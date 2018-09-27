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Комиссия по ценным бумагам США потребовала запретить Маску возглавлять публичные компании из-за твита о выкупе акций Tesla

Bloomberg
20:50, 27 сентября 2018
Надежный источник

Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в намеренном введении участников рынка в заблуждение из-за его твита об обратном выкупе акций Tesla. 

Как показала проверка комиссии, Маск «даже не обсуждал, а тем более не подтверждал условия выкупа ни с одним из потенциальных инвесторов». В связи с этим комиссия направила иск в суд с требованием запретить Маску руководить публичными компаниями. 

Параллельно с действиями Комиссии по ценным бумагам Минюст США начал уголовное расследование в отношении Tesla из-за твита Маска.
В конце августа Маск заявил, что Tesla останется публичной компанией. По его словам, к такому решению он пришел после переговоров с инвесторами.

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