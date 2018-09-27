Комиссия по ценным бумагам США потребовала запретить Маску возглавлять публичные компании из-за твита о выкупе акций Tesla

Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в намеренном введении участников рынка в заблуждение из-за его об обратном выкупе акций Tesla.

Как показала проверка комиссии, Маск «даже не обсуждал, а тем более не подтверждал условия выкупа ни с одним из потенциальных инвесторов». В связи с этим комиссия направила иск в суд с требованием запретить Маску руководить публичными компаниями.