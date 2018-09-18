Минюст США начал расследование из-за твита Илона Маска о выкупе акций Tesla
Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.
Поводом для дела стал твит руководителя компании Илона Маска о том, что он решил выкупить акции Tesla с биржи — и уже нашел для этого финансирование. Ранее из-за этого же твита расследование начали финансовые регуляторы: они подозревают Маска в манипулировании акциями компании.
Ценные бумаги Tesla на утренних торгах 18 сентября упали на 6%.
Илон Маск — один из самых активных пользователей твиттера среди руководителей крупных компаний. В блоге он позволяет себе высказывания как по поводу ситуации в Tesla, так и по поводу конкретных людей. 17 сентября стало известно, что на Маска подал в суд британский дайвер Верн Ансворт, которого глава Tesla назвал в твиттере «педофилом».
Твит Маска с указанием того, за сколько он намерен выкупить акции компании, вызвал оживление на рынке: инвесторы стали подгонять цену акций к той, о которой объявил основатель Tesla.