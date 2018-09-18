Минюст США начал расследование из-за твита Илона Маска о выкупе акций Tesla

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника.

Поводом для дела стал твит руководителя компании Илона Маска о том, что он решил выкупить акции Tesla с биржи — и уже нашел для этого финансирование. Ранее из-за этого же твита расследование начали финансовые регуляторы: они подозревают Маска в манипулировании акциями компании.

Ценные бумаги Tesla на утренних торгах 18 сентября упали на 6%.