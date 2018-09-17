Дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде, подал в суд на Илона Маска
Британский дайвер Верн Ансворт, участвовавший в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на бизнесмена Илона Маска, который называл его «педофилом».
Ансворт требует от Маска компенсацию в размере 75 тысяч долларов. Помимо этого, он хочет, чтобы суд запретил бизнесмену в дальнейшем публиковать посты с оскорблениями в адрес дайвера.
Во время спасательной операции Маск предложил использовать построенную его компанией минисубмарину. Ансворт раскритиковал идею бизнесмена, после чего тот назвал его «педофилом». Подлодка в итоге использована не была.
Через несколько недель после инцидента Маск принес публичные извинения Ансворту в своем твиттере.