РУСАДА оспорит решение ВАДА об отстранении России от Олимпиад и чемпионатов мира

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспорит решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении России от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

За несогласие с санкциями 19 декабря проголосовали пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА. Еще двое — Елена Исинбаева и Сергей Хрычиков — воздержались от голосования.

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил, что не согласен с коллективными санкциями ВАДА, так как, по его мнению, их несправедливо применять к «чистым» спортсменам, пишет РИА Новости.

Теперь рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА должно принять общее собрание агентства. После этого в ВАДА будет направлено письмо о несогласии. На следующем этапе ВАДА подаст официальное уведомление о споре в международный спортивный арбитраж в Лозанне.

9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишило Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Поводом для санкций стали предполагаемые махинации с базой Московского антидопингового агентства.

Президент Росии Владимир Путин заявил, что решение ВАДА носит политический оттенок. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал обжаловать их в суде. Руководитель РУСАДА Юрий Ганус говорил, что апелляцию, скорее всего, подадут, но у нее не будет перспектив.