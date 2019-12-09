Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — говорится в сообщении.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме того, исполком ВАДА ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

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25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Это связано с подозрениями в манипуляциях допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.