Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами назвал несправедливым решение ВАДА об отстранении России от международных спортивных соревнований.

«Решение не только несправедливое, но и противоречащее здравому смыслу и праву», — заявил он. По мнению президента, страну наказывают второй раз за одни и те же нарушения.

Кроме того, считает Путин, любое наказание должно быть индивидуальным. «У нас подавляющее большинство спортсменов „чистые“… Это решение носит политический оттенок», — заключил он, добавив также, что оно противоречит Олимпийской хартии.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение было принято из-за многочисленных махинаций, выявленных в базе данных допинг-проб Московской лаборатории.