Благоустройство Москвы за год обошлось дороже Крымского моста

С января по октябрь 2019 года Москва освоила 281 миллиард рублей городского бюджета по статье «Благоустройство», пишут «Ведомости».

Это больше, чем потратил федеральный бюджет на строительство Крымского моста (228 миллиардов рублей) и чуть меньше, чем Москва тратит на метро и новые дороги (319,3 миллиардов рублей).

Всего с 2011 года на благоустройство Москва потратила полтора триллиона рублей.

Развитие инфраструктуры московские власти назвали приоритетом в 2010 году. В 2015-м мэрия запустила программу «Моя улица», которую называет «крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы», отмечают «Ведомости».

«Медуза» рассказывала, как проходят конкурсы по программе «Моя улица». Программу также критикуют за то, что в ходе работ, по словам градозащитников, разрушаются исторические памятники.

В ноябре Финансовый университет составил рейтинг крупных и средних городов России с самым высоким качеством жизни. Москва заняла в нем пятое место, а первой стала Казань. В рейтинге лучших городов для жизни по версии Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения журнала The Economist — Москва в 2019 году расположилась на 68 месте, первое место у Вены.