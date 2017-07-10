Москва планирует потратить 6 миллиардов рублей на подсветку деревьев. Проект курирует самый богатый чиновник города

Как выяснил спецкор «Медузы» Иван Голунов, в рамках программы «Моя улица» правительство Москвы собирается снабдить деревья и газоны в нескольких районах города декоративным освещением. Общая стоимость проектов составит около шести миллиардов рублей, а отвечать за их реализацию будет чемпион по доходам среди чиновников московской мэрии, владеющий 32 квартирами.

Что подсветят — и сколько это будет стоить?

На организацию «декоративного освещения зеленых насаждений» и «благоустройство с целью проявления их декоративно-художественных качеств» на Бульварном кольце планируется потратить почти 3,47 миллиарда рублей. Как утверждается в проектной документации, благоустройство в целом должно превратить Бульварное кольцо в «главный линейный парк города», а ландшафтная подсветка в частности призвана «подчеркнуть эту идею». Подсветка будет иметь четыре режима работы: вечерний будничный, ночной дежурный, праздничный и сезонный.

В 2016–2017 годах на реконструкцию Бульварного кольца потратили восемь с небольшим миллиардов рублей — эти деньги ушли на то, чтобы обновить коммуникации, уложить плитку, заменить опоры освещения, посадить деревья и отремонтировать фасады (на архитектурно-художественную подсветку зданий потратили еще 300,1 миллиона рублей). Новое декоративное освещение, таким образом, увеличит общую стоимость благоустройства этой части Москвы в полтора раза — она составит более 12,3 миллиарда рублей.

Аналогично украсить собираются Воробьевы горы, где по замыслу чиновников подсветка обеспечит «зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды объекта». Здесь стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей (стоимость работ по благоустройству улицы Косыгина и Воробьевых гор лишь немногим больше и составляет, согласно тендеру, 2,7 миллиарда рублей).

Впервые ландшафтную подсветку газонов и деревьев в рамках «Моей улицы» делали в 2016 году на семи развязках МКАД с вылетными магистралями — на это город потратил почти 470 миллионов рублей (еще 1,4 миллиарда потратили на подсветку самих развязок). Новая инициатива — более масштабная. «Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах — пробный проект, — рассказал „Медузе“ собеседник в комплексе городского хозяйства Москвы. — Если его результат понравится [мэру города] Сергею Семеновичу [Собянину], то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других „спальниках“».

Кто на этом зарабатывает?

Проект подсветки на Бульварном кольце разрабатывала компания «Архком». Ее единственный владелец — 24-летний Георгий Голубков, которому также принадлежит небольшое модельное агентство Names Models.

Ранее компания уже разрабатывала несколько проектов благоустройства территорий по программе «Моя улица». Подряды по этим проектам, как правило, получает компания «Спецстрой», аффилированная с девелоперской компанией Capital Group, которая принадлежит бизнесмену Павлу Тё. Несмотря на то что в «Архкоме» отрицают связь с Тё, ряд файлов из проектной документации «Архкома», как уже сообщала «Медуза», был создан на компьютерах холдинга Capital Group.

Проектированием подсветки Воробьевых год занимается компания «Каскад-энерго», входящая в холдинг «Ташир» — это еще один крупный подрядчик программы «Моя улица».

Кто отвечает за расход денег из бюджета?

Тендер на ландшафтную подсветку проводит департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. Это же ведомство занималось новогодним оформлением города в 2016 году. В январе 2017-го «Медуза», ознакомившись с прайс-листом производителя световых украшений, выяснила, что стоимость гирлянд на Тверской, закупленных городом по 2,24 миллиона рублей за штуку, была завышена примерно в пять раз.

Глава департамента Павел Ливинский, однако, заявил, что город сэкономил, потому что по прайс-листам «эти украшения стоят 3,3 миллиона». «Хочу особо подчеркнуть, что торжественности при украшении города можно добиться только с помощью световых эффектов, — сообщил Ливинский. — И самое бесценное то, что большое количество людей познакомилось и даже женилось в атмосфере праздника!»

Глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Павел Ливинский mos.ru

37-летний Павел Ливинский возглавляет департамент топливно-энергетического хозяйства последние пять лет, а ранее работал коммерческим директором «Объединенной энергетической компании», принадлежащей правительству Москвы. В этом году Ливинский стал самым богатым чиновником в московской мэрии. Согласно его декларации о доходах, за 2016-й Ливинский заработал 203,8 миллиона рублей — это более чем в два раза больше, чем у чемпиона по доходам в 2015 году, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина. Ливинскому принадлежат 32 квартиры общей площадью почти в 2 400 квадратных метра, четыре машиноместа и нежилое помещение площадью 1 300 квадратных метров. Еще две квартиры общей площадью 309 квадратных метров находятся у чиновника в пользовании.

Пресс-служба мэрии Москвы не смогла оперативно ответить на вопросы о проектах ландшафтной подсветки. В приемной Павла Ливинского «Медузе» в пятницу, 7 июля, заявили, что начальник весь день участвует в панелях Московского урбанистического форума.