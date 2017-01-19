Москва закупила гирлянды для Тверской по два миллиона рублей. Они стоят в пять раз дешевле

12 января «Медуза» опубликовала материал о том, сколько денег правительство Москвы потратило на городскую иллюминацию по случаю новогодних праздников и какие компании распределили между собой эти деньги. Теперь спецкору «Медузы» Ивану Голунову удалось выяснить, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов — гирлянд на Тверской в форме фужеров — была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку.

Фонари в начале улицы Тверской к Новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании «Форум». Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Итоги конкурса подвели 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня (как уже сообщала «Медуза», в штате компании «Форум» работает три человека).

Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили. Еще 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на Тверской площади открыл новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей, нажав на символическую кнопку», — сообщала пресс-служба мэрии. Судя по фотографиям, размещенным на сайте мэрии, символическая кнопка также зажгла «фужеры с шампанским», которыми были декорированы фонари вдоль Тверской. Днем позже агентство «Москва», принадлежащее мэрии, разместило видео с работающими фонарями.

Согласно тендерной документации, для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. В каждом «бокале» на Тверской были использованы гирлянды FL216W-CE; стоимость одной, согласно прайс-листу производителя, составляет 1750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки).

«Медуза» подсчитала общую стоимость декорирования одного «фужера» на Тверской. Для каждого из них использовались три гирлянды (общая стоимость — 5250 евро), которые закрепляются на кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро).

Аналогичные конструкции «бокалов» с 2015 года устанавливаются около столичных торговых центров «Мега». Стоимость «бокалов» вместе с установкой и демонтажем в 2015 году составила около ста тысяч рублей, а ежегодные затраты на установку и демонтаж конструкции составляют около 20 тысяч рублей, сообщил «Медузе» представитель торгового центра.

Если предположить, что «Форуму» монтаж и демонтаж обошелся во столько же, получается, что общие затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей.

Гирлянды «бокалы» на Тверской 16 декабря 2016 года — за три дня до подведения итогов тендера на их установку Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Scanpix / LETA

В рамках обычной процедуры департамент экономической политики и развития города Москвы проводил экспертизу того, насколько адекватна начальная сумма тендера на «бокалы». В заключении сказано, что цена была определена на основе коммерческих предложений, полученных от компаний «Эдлайн», «Мелтион» и «Промстройэнергосервис»; причем по результатам экспертизы начальная цена была снижена «в рабочем порядке» почти на 10 процентов (сами коммерческие предложения в тендерной документации отсутствуют).

Согласно приказу Минэкономразвития, приоритетный метод определения начальной цены тендера — сопоставление рыночных цен и анализ рынка. Запрос о цене потенциальным поставщикам, как это произошло в случае с «фужерами», направляется в случае, если необходимый товар ранее не закупался государством. Как рассказал «Медузе» эксперт по госзакупкам Экспертного совета при Правительстве РФ по закупкам и инвестициям Георгий Сухадольский, рекомендуется направлять запросы не менее чем пяти поставщикам.

Ни «Мелтион» (занимается «предоставлением услуг в области ликвидаций последствий загрязнений»), ни «Промстройэнергосервис» (основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения) никогда не участвовали ни в одном из конкурсов на городскую иллюминацию в Москве. Зато в них участвовал «Эдлайн», получивший в 2016 году подрядов более чем на 1,2 миллиарда рублей. Один из владельцев «Эдлайна» Алексей Холинов также владеет 40 процентами акций «Мелтиона»; остальное принадлежит Виктору Екимову, бывшему главе предприятия «Гормост», в тендерах которого наиболее активен «Промстройэнергосервис». «Хотя закон четко не регламентирует, у каких компаний можно запрашивать коммерческие предложения, занимаются ли они данной деятельностью или имеют общих владельцев, здравый смысл никто не отменял», — говорит Сухадольский.

В самом основном тендере на гирлянды «фужеры» ни одна из этих трех компаний не участвовала; на него была подана одна заявка — от «Форума». Компания «Эдлайн», впрочем, победила еще в двух тендерах, связанных с проектом, — на поставку кронштейнов для гирлянд и на четыре дополнительных «бокала» (в обоих конкурсах «Эдлайн» также был единственным участником).

В каталоге Blachere Illumination «Медуза» также обнаружила деревья из «сказочного леса», устроенного на улице Кузнецкий Мост. Одно такое изделие, согласно прайс-листу, стоит 10 490 евро (676 404 рубля), включая доставку в Россию. При проведении тендеров на закупку 112 деревьев начальная цена была выше в почти три раза — каждое из них стоило более 1,8 миллиона рублей. Победителем тендеров на поставку «деревьев» вновь стала компания «Форум».